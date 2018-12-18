Ріанчо: Народи України і Росії – як брати, вони повинні дружити і розуміти один одного

Колишній тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо пригадав своє життя у Києві, а також розповів про своє бачення відносин з Росією.

Нагадаємо, після роботи в Динамо Ріанчо був асистентом Андрія Шевченка у тренерському штабі збірної України. Влітку цього року іспанець перебрався до Росії та працював у Спартаку. Після звільнення Массімо Каррери Ріанчо певний час був виконувачем обов'язків наставника Спартака, проте все ж покинув клуб після приходу Олега Кононова.

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"Київ – чудовий! Там легко жити, всюди встигаєш на автомобілі, немає заторів, за 30 хвилин доїжджаєш до будь-якого місця. Мені подобається зона поруч з Дніпром, в центрі багато пам'яток. Треба знати, що це дуже древнє місто. Москва теж дуже красива, але в ній складніше: для тих же відстаней, що в Києві займають півгодини, потрібні півтори години.

Політика? Футбольні люди намагались уникати цього, щоб не створювати конфліктів. Ми в Динамо уникали цієї теми. Футбол же як ліки – повинен об'єднувати людей, сім'ї та країни.

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Народи України і Росії повинні розуміти один одного і вживатися поруч, тому що у половини українських сімей є родичі в Росії, і навпаки. Ці країни пройшли багато разом, вони, як брати, повинні дружити і розуміти один одного. Чому? Занадто багато болю і страждань для звичайних сімей. Держави повинні сісти і думати, думати, думати про простий народ", – розповів Ріанчо в інтерв'ю Sports.ru.