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Ріанчо може стати тимчасовим наставником Спартака

21 жовтня 22:07 1291 Читать на русском
Ріанчо може стати тимчасовим наставником Спартака
Рауль Ріанчо / фото: ФК Спартак Москва

Колишній тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо вже найближчими днями може стати виконувачем обов'язків головного тренера московського Спартака.

Московський Спартак вже найближчим часом може звільнити головного тренера Массімо Карреру. Боси клубу вже прийняли відповідне рішення, залишилось лише узгодити деякі деталі розриву контракту. У разі відходу Каррери виконувачем обов'язків головного тренера стане асистент італійця Рауль Ріанчо, повідомляє Спорт-Экспресс.

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Нагадаємо, 58-річний Ріанчо увійшов у тренерський штаб Спартака у червні цього року. Раніше іспанець працював асистентом Сергія Реброва у Динамо та Андрія Шевченка у збірній України.

На роль повноцінного нового тренера Спартак розглядає Леонарду Жардіма, який нещодавно покинув Монако. Крім португальця, Спартак можуть очолити і інші фахівці, прізвища яких наразі не розголошуються.

Варто зазначити, що Спартак провалив старт сезону 2018/19. Після 11 турів "червоно-білі" посідають лише 7 місце в турнірній таблиці.

Теги
Трансфери Росія Спартак Москва Спартак Москва Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Массімо Каррера Массімо Каррера
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