Ріанчо міг очолити 2 клуби Сегунди, але планує надалі працювати в Росії

Колишній тренер Динамо та збірної України Рауль Ріанчо мав можливість працювати у клубі іспанської Сегунди, але планує надалі залишатись у Росії.

"У мене були пропозиції від двох команд іспанської Сегунди, але я вирішив відпочити до травня, побути поруч з мамою. Після смерті батька, в липні минулого року, пройшло не так багато часу, і вона потребує підтримки.

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Тренерську діяльність сподіваюся відновити вже в новому сезоні. У пріоритеті – повернення в Росію. Мені здається, я вмію знаходити підхід до російських гравців, вибудовувати з ними правильні стосунки і сприяти реалізації їхніх найкращих якостей", – сказав Ріанчо Чемпіонат.

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