"Це було б для мене великою честю очолити збірну Росії! У неї великий потенціал, з таким проектом дуже легко досягти результату.

Рангнік працевлаштувався в Росії

У Динамо Київ ми, іспанці, працювали протягом чотирьох років. Всі місцеві конкуренти були обіграні. Зараз українська команда формується з гравців Динамо, яких ми підготували. Це буде ставкою на результат для Росії", – цитує Ріанчо Спорт-Экспресс.

Зауважимо, збірна країни-агресорки на Євро-2020 посіла останнє місце в групі В з Данією, Фінляндією та Бельгією. Саме після фіаско на ЧЄ загострились розмови про відставку Станіслава Черчесова з поста головного тренера. Щоправда, сам фахівець нікуди йти не збирається.

Італія – Іспанія: чому навіть космічного рівня гри не вистачило команді Енріке, щоб зупинити "Скуадру адзурру"