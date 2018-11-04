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Ріанчо був освистаний фанатами Спартака перед матчем чемпіонату Росії

18:59 1053 Читать на русском
Ріанчо був освистаний фанатами Спартака перед матчем чемпіонату Росії
Рауль Ріанчо / Соцмережі

Вболівальники Спартака не особливо люблять виконувача обов’язків головного тренера команди Рауля Ріанчо.

Перед матчем чемпіонату Росії проти Урала фанати Спартака освистали екс-тренера київського Динамо та збірної України Рауля Ріанчо, повідомляє Sport-Express.

Ріанчо отримав 4 матчі, щоб утриматись на чолі Спартака

Крім того, вболівальники кричали: "Рауль Ріанчо – puta espanol", що з іспанської перекладається як: "Рауль Ріанчо – іспанська повія".

Шевченко конфліктував із Ріанчо у збірній України, – ЗМІ

Нагадаємо, іспанський спеціаліст з 2014 по 2016 рік працював асистентом головного тренера у київському Динамо, а також з 2016 по 2018 рік перебував у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України.

Теги
Динамо Динамо Спартак Москва Спартак Москва Україна Україна Росія Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо
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