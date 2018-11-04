Ріанчо був освистаний фанатами Спартака перед матчем чемпіонату Росії

Вболівальники Спартака не особливо люблять виконувача обов’язків головного тренера команди Рауля Ріанчо.

Перед матчем чемпіонату Росії проти Урала фанати Спартака освистали екс-тренера київського Динамо та збірної України Рауля Ріанчо, повідомляє Sport-Express.

Ріанчо отримав 4 матчі, щоб утриматись на чолі Спартака

Крім того, вболівальники кричали: "Рауль Ріанчо – puta espanol", що з іспанської перекладається як: "Рауль Ріанчо – іспанська повія".

Шевченко конфліктував із Ріанчо у збірній України, – ЗМІ

Нагадаємо, іспанський спеціаліст з 2014 по 2016 рік працював асистентом головного тренера у київському Динамо, а також з 2016 по 2018 рік перебував у тренерському штабі Андрія Шевченка у збірній України.