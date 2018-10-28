toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Ріанчо – про своє призначення наставником Спартака: У мене немає ніяких емоцій

22 жовтня 20:05 1483 Читать на русском
Ріанчо – про своє призначення наставником Спартака: У мене немає ніяких емоцій
Рауль Ріанчо та Сергій Ребров / Фото з соцмереж

Екс-тренер збірної України та київського Динамо Рауль Ріанчо прокоментував своє призначення виконувачем обов'язків наставника московського Спартака.

"У мене поки немає ніяких емоцій. Я продовжу працювати з тією ж інтенсивністю, але з ще більшою відповідальністю.

Спартак звільнив Карреру – екс-тренер Динамо Ріанчо став в. о. головного тренера

Я завжди вважав, що найважливіше – футболісти. Ми, тренери, тут, щоб допомагати гравцям подолати складності – фізичні, технічні, тактичні та психологічні, а все інше за ними", – цитує Ріанчо видання sport24.

Колишній асистент Сергія Реброва у київському Динамо очолив Спартак після відставки Массімо Каррери, якого звільнило керівництво московського клубу через незадовільні результати команди.

Чому Реал не звільняє Лопетегі, хоча переживає одну з найчорніших серій в історії – Перес знайшов несподіваний варіант

Теги
Росія Спартак Москва Спартак Москва Рауль Ріанчо Рауль Ріанчо Массімо Каррера Массімо Каррера
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
3
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук