Ріанчо – про своє призначення наставником Спартака: У мене немає ніяких емоцій

Екс-тренер збірної України та київського Динамо Рауль Ріанчо прокоментував своє призначення виконувачем обов'язків наставника московського Спартака.

"У мене поки немає ніяких емоцій. Я продовжу працювати з тією ж інтенсивністю, але з ще більшою відповідальністю.

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Я завжди вважав, що найважливіше – футболісти. Ми, тренери, тут, щоб допомагати гравцям подолати складності – фізичні, технічні, тактичні та психологічні, а все інше за ними", – цитує Ріанчо видання sport24.

Колишній асистент Сергія Реброва у київському Динамо очолив Спартак після відставки Массімо Каррери, якого звільнило керівництво московського клубу через незадовільні результати команди.

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