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РФС посилив ліміт на легіонерів у Росії – клуб Ракицького очікує шалене скорочення

15:57 1377 Читать на русском
РФС посилив ліміт на легіонерів у Росії – клуб Ракицького очікує шалене скорочення
Легіонери російських клубів опинились під загрозою / Чемпионат

Російський футбольний союз вирішив збільшити кількість російських гравців у командах РПЛ шляхом ліміту на легіонерів.

Виконком РФС прийняв формат ліміту на легіонерів "8+17", який вступить в силу з сезону-2020/21, передає Чемпионат.

УПЛ опинилась поза топ-10 чемпіонатів Європи за трансферною вартістю гравців

Формат передбачає присутність в заявці команди на сезон максимум 8 легіонерів і 17 росіян. При цьому обмежень по числу легіонерів на полі немає.

Таким чином, російські клуби мають три трансферні вікна, аби підготуватись до нового правила та внести зміни до своїх заявок.

Відзначимо, що в складі пітерського Зеніту, за який виступає Ярослав Ракицький, на даний момент виступає 14 іноземців, 6 з яких повинні будуть покинути команду до сезону 2020/21.

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