"РФС дійсно отримав запит від ФІФА", – в Росії прокоментували можливі санкції через матчі в анексованому Криму

РФС прокоментував можливі санкції УЄФА через матчі в анексованому Криму

ФІФА дійсно звернулось до Російського футбольного союзу щодо участі команд Анжи-2 та Сокол в матчах Кубка Криму.

"Російський футбольний союз минулого тижня отримав запит від ФІФА на предмет участі футбольних клубів Сокіл (Саратов) і Анжи-2 (Махачкала) у відкритому зимовому Кубку Кримського футбольного союзу 2017 року.

ФІФА може ввести санкції проти РФС через участь клубів у Кубку Криму

На даний момент ми розбираємося в ситуації і обов'язково проінформуємо про це відповідний підрозділ ФІФА. Зі свого боку можемо додати, що при проведенні внутрішніх російських і міжнародних змагань будь-якого рівня РФС завжди дотримується всіх регламентів і нормативних документів ФІФА", – цитує представника РФС Sport-express.

Зазначимо, у 2014 році УЄФА заборонив кримським клубам грати матчі під егідою Російського футбольного союзу.

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