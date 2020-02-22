Ференцварош розгромно програв у чемпіонаті Угорщини – гучне фіаско команди Реброва

Відбулися суботні матчі 22 туру чемпіонату Угорщини, у яких взяли участь представники України.

Чемпіонат Угорщини, 22 тур

Мезекевешд – Ференцварош – 3:0

Голи: Карніцький, 11, Бешіровіч, 29, Шері, 33.

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Команда Сергія Реброва зазнала розгромної поразки у виїзному матчі проти команди, яка веде боротьбу за вихід у єврокубки. Зубков та Харатін вийшли у стартовому складі Ференцвароша, але, як і вся команда, провели невдалу гру. Найкращий бомбардир Фраді в поточному сезоні покинув поле на 77 хвилині.

Попри поразку, Ференцварош продовжує впевнено лідирувати в турнірній таблиці. Команда Реброва випереджає Фехервар на 6 очок і має 2 матчі в запасі.

Пакш – Дебрецен – 2:1

Голи: Кульчар, 26, Беде, 32 – Шечі, 5.

Українець Юрій Габовда провів черговий матч за Дебрецен. Наш хавбек провів на полі усі 90 хвилин з доданими в грі проти Пакша, в його пасиві жовта картка. Після цієї поразки Дебрецен посідає 8 місце в турнірній таблиці.

Кішварда – Діошдьйор – 2:2

Голи: Чукалаш, 23, Мельник, 76 – Молнар, 83, Егершег, 89.

Українець Богдан Мельник став автором гола у матчі з Діошдйором. У складі Кішварди також зіграли Карасюк та Кравченко, а Шестаков провів увесь матч у складі гостей.

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