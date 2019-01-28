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RFEF назвала місце проведення фіналу Кубка Іспанії 2018/19

14:56 235 Читать на русском
RFEF назвала місце проведення фіналу Кубка Іспанії 2018/19
Беніто Вільямарін / фото із соцмереж

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) вибрала місцем проведення фіналу Кубка Іспанії сезону 2018/19 стадіон Бетіса Беніто Вільямарін.

Конкурентом Беніто Вільямаріна за право провести фінальний матч була Месталья, домашня арена Валенсії. "Кажани" дуже хотіли стати господарями фіналу, особливо з нагоди 100-ї річниці з дня заснування клубу.

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Зауважимо, що Беніто Вільямарін може вмістити більше 60 тисяч глядачів. Цьогорічний фінал Кубка Іспанії буде зіграний 25 травня.

Вже цього тижня відбудуться матчі-відповіді 1/4 фіналу турніру. До цієї стадії змагання пробилися Валенсія, Хетафе, Бетіс, Еспаньйол, Барселона, Севілья, Жирона та Реал.

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Теги
Іспанія Кубок Іспанії 2018/19 Месталья Беніто Вільямарін Бетіс Бетіс Кубок Іспанії
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