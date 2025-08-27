– У вас був тиждень на підготовку. В якому психологічному стані перебуває команда, беручи до уваги критику та хейт, якому вона піддалася за останній час?

– Вважаю, усе те, що про нас говорять та пишуть, напевне, ми заслужили своєю грою, тому що результату немає. Ми провели перший тайм нашого протистояння з Маккабі на виїзді, і ми його програли. Але у нас є ще другий тайм, і в нас було достатньо часу, щоб зробити висновки, підготуватися і якось виправити ситуацію, яка склалася. Чи зможемо ми це зробити – побачимо завтра і поговоримо про це вже після гри.

– Багато чуток щодо конфлікту між вами та Олександром Шовковським. Хотілося б почути інформацію з перших вуст щодо цього.

– Я навіть не вважаю за потрібне коментувати те, що пишуть у ЗМІ. У нас нормальні, ділові відносини з Володимировичем, як головного тренера та футболіста. Думаю, більше немає потреби говорити про це.

– У цей день рік тому, 27 серпня 2024 року Динамо грало матч-відповідь проти Зальцбурга після поразки у першому матчі 0:2. Зараз ситуація дещо схожа, адже Динамо теж поступається з різницею у два м’ячі. Що, на вашу думку, потрібно для реваншу з вашого досвіду? Наскільки знадобиться завтра удача?

– Я можу вам багато говорити про те, що потрібно і як потрібно, куди потрібно бігти, але виходити на футбольне поле і досягати результату – це зовсім інше. Поки що результату у нас немає. Чи переймаються гравці? Безумовно, переймаються. Чи переймається головний тренер зі своїм тренерським штабом? Звісно, так. Тому ми й працюємо на тренуваннях, на теоретичних заняттях, щоб виправити цю ситуацію. І у нас є 90 хвилин, щоб завтра вийти на поле і це зробити.

Щодо критики, думаю, вона нікому не приємна, але це частина нашого життя та нашої професії. Коли тебе критикують уболівальники, потрібно це сприймати, але й продовжувати працювати, щоб досягати потрібного результату", – сказав Ярмоленко на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перша завершилась з рахунком 3:1 на користь ізраїльтян. Матч-відповідь, який відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні, розпочнеться о 21:00 за Києвом.

