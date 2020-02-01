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Результативний рекорд Баварії у відеоогляді матчу проти Майнца – 3:1

20:13 247 Читать на русском
Результативний рекорд Баварії у відеоогляді матчу проти Майнца – 3:1
Майнц – Баварія – відео голів та огляд матчу / Фото Фк Баварія

Баварія на класі розібралась з Майнцом в рамках 20-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

45’ Джеремая Сен-Жюст
 
Роберт Лєвандовскі 8’
Томас Мюллєр 14’
Тьягу Алькантара 26’
8’ Роберт Лєвандовскі
14’ Томас Мюллєр
26’ Тьягу Алькантара
45’ Джеремая Сен-Жюст

Вже після стартового свистка чинний чемпіон Німеччини створив неймовірний тиск на ворота господарів, що вилилось у три забиті м'ячі до перерви. Майнц зумів відквитати один гол.

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Після перерви Баварія продовжувала спокійно контролювати ситуацію і забрала свої заслужені три очки.

Майнц залишився за крок до зони вильоту з 18-ма очками. Баварія набрала 42 залікові бали і вийшла на перше місце, очікуючи на результат поєдинку РБ Лейпциг (40) проти Борусії М (39).

Варто відзначити, що в поточному розіграші Бундесліги мюнхенці забили 57 голів після 20-ти турів, що є абсолютним рекордом клубу.

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Німеччина Відеоновини Баварія Баварія Майнц Майнц Рекорди Майнц - Баварія
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