Арсенал обіграв Лідс у 35-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

На старті Нкетія відзначився двома голами, один з яких вдалось забити після фейлу Мельє. Кількома хвилинами опісля Айлінг побачив перед собою червоне "світло" за грубий фол.

Арсенал здолав Лідс і відірвався від Тоттенхема – йоркширці опустились у зону вильоту, "каноніри" покращили шанси на ЛЧ

Льоренте скоротив відставання, але цього було замало. Арсенал набрав 66 залікових балів та залишився на четвертій сходинці у зоні Ліги чемпіонів. Лідс опустився на 18 місце.