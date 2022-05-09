Результативний фейл голкіпера й дубль форварда у відеоогляді матчу Арсенал – Лідс – 2:1
06:00 - Читать на русском
Арсенал обіграв Лідс у 35-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.
10’ Едвард Нкетія
Люк Айлінг 27’
Дієґо Льоренте 66’
10’ Едвард Нкетія
27’ Люк Айлінг
66’ Дієґо Льоренте
На старті Нкетія відзначився двома голами, один з яких вдалось забити після фейлу Мельє. Кількома хвилинами опісля Айлінг побачив перед собою червоне "світло" за грубий фол.
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Льоренте скоротив відставання, але цього було замало. Арсенал набрав 66 залікових балів та залишився на четвертій сходинці у зоні Ліги чемпіонів. Лідс опустився на 18 місце.
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