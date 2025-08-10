Товариський матч

Наполі – Жирона – 3:2

Голи: Ді Лоренцо, 4, де Брюйне, 15, 23 – Стуані, 33, 42

Вже на початку гри де Брюйне ледь не забив, але трохи не влучив у дальній кут. Але на 4-й хвилині бельгієць точно навісив з кутового на голову Ді Лоренцо, який переправив м'яч під дальню стійку. Далі Кевін проявив свої бомбардирські навички, спочатку розстрілявши Гассанігу ударом з лету метрів з 11-ти, а потім потужно пробивши з лівої після боротьби Нереса із захисниками.

Жирона виглядала безпомічною, але до перерви скоротила відставання до мінімального. Спочатку Стуані зреагував на сейв Мерета після удару Крейчі. А трохи пізніше уругваєць оформив дубль, у дотик пробивши після пасу Циганкова з лівого флангу. У другій половині Жирона активніше виглядала, але так і не забила – перемога Наполі з рахунком 3:2!