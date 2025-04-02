Арсенал обіграв Фулхем у 30-му турі АПЛ (2:1). Відео голів та огляд матчу – на "Футбол 24".

На 37-й хвилині Арсенал відкрив рахунок: Нванері віддав пас на Мерніо, а той із меж штрафного пробив у лівий нижній кут.

Арсенал без Зінченка здолав Фулхем – результативне повернення зіркового вінгера "канонірів"

На 66-й хвилині на поле замість Нванері з’явився Букайо Сака, який востаннє грав ще в грудні 2024 року. Повернення вінгера вийшло феєричним – уже на екваторі другого тайму він замкнув подачу Мартінеллі ударом головою, подвоївши перевагу "канонірів". 2:0!

Фулхем також відзначився у компенсований час – після удару Муніза м’яч рикошетом залетів у сітку. Однак цей гол не завадив Арсеналу здобути перемогу – 2:1. Українець Олександр Зінченко залишився на лаві запасних.

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