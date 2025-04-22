Бетіс на виїзді здолав Жирону у матчі 32-го туру Ла Ліги, який відбувся 21 квітня 2025 року. Дивіться відео голів та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Бетіс повів уже на 6-й хвилині гри – Хоні головою замкнув навіс Іско з кутового. Наприкінці першої половини Бетіс забив ще двічі, один з голів – після того, як Циганков підковзнувся. Перро точною передачею з флангу знайшов вільного Антоні, який ударом в дотик пробив Гассанігу.

Бетіс впевнено переміг Жирону – помилка Циганкова вилилась у пропущений гол, каталонці близькі до вильоту

Іско зробив перевагу розгромною. Еззалзулі прорвався до штрафного та пробив, м'яч відскочив до марокканця, який вирішив не пробивати знову, а м'яко закинути на забігання Іско, який головою все ж зумів пробити – 0:3 після першого тайму. Жирона відквитала один м'яч під кінець другої половини, Стуані заштовхав снаряд у сітку воріт після подачі Циганкова з кутового.