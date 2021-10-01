Спартак сенсаційно переміг Наполі у поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу Наполі – Спартак на "Футбол 24".

Наполі повів у рахунку вже на 13 секунді гри – Елмас скористався невпевненою грою воротаря. Втім, гру перевернуло вилучення Маріо Руя на 29 хвилині. Спартак претендував на пенальті перед перервою, проте після перегляду VAR суддя скасував 11-метровий.

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А от у другому таймі Промес вирівняв становище. Кінцівка гри вийшла дуже насиченою. Ігнатов вивів москвичів вперед на 81 хвилині, а вже за 2 хвилині Кофріє був вилучений. Промес на 90 хвилині забив третій гол Спартака, а крапку в зустрічі поставив Осімхен.