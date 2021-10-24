Мілан виявився сильнішим за Болонью в матчі 9-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку Болонья – Мілан на Футбол 24.

Мілан вийшов вперед у рахунку завдяки дещо випадковому голу Леау – після удару португальця м'яч змінив траєкторію через рикошет від захисника. Через 4 хвилини Болонья залишилась у меншості, а Калабрія до перерви подвоїв перевагу "россонері".

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Початок другого тайму видався невдалим для Мілана. Ібрагімовіч зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового, а через 3 хвилини Барроу вирівняв рахунок. Втім, після вилучення Соріано, "россонері" використали свою чисельну перевагу: спочатку Беннасер шикарним ударом з лету вивів міланців вперед, а Ібрагімовіч на 90 хвилині поставив крапку в зустрічі, ставши другим гравцем після Тотті, який став другим 40-річним гравцем за останніх 16-ть років, який відзначився результативною дією у матчі Серії А.