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Надрезультативна перестрілка у відеоогляді матчу Бетіс – Мальорка – 3:3

11:02 42 Читать на русском
Надрезультативна перестрілка у відеоогляді матчу Бетіс – Мальорка – 3:3
Бетіс – Мальорка – 3:3 – відео голів та огляд матчу / твіттер ФК Бетіс

Бетіс та Мальорка так і не виявили сильнішого в надрезультативному матчі 25-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Бетіс – Мальорка.

19’ Серхіо Каналес
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
 
Кучо Ернандес 16’
Анте Будімір 27’
Такефуса Кубо 70’
16’ Кучо Ернандес
19’ Серхіо Каналес
27’ Анте Будімір
34’ Набіль Фекір
48’ Санчес Хоакін
70’ Такефуса Кубо

Команди почали забивати майже одразу: вже на 16 хвилині Кучо після рикошету пробив з лету точнісінько у дальній кут. За 3 хвилини Каналес вирівняв становище, реалізувавши пенальті. До перерви команди забили ще по голу: Будімір без проблем забив після чудової комбінації за участі Кубо та Кучо Ернандеса, а Фекір перед перервою реалізував другий пенальті.

Бетіс розписав надрезультативну нічию з Мальоркою – команди забили по три голи

На початку другої половини вже Бетіс вийшов вперед, Хоакін прорвався лівим флангом і точно пробив у дальній кут в особливому для себе поєдинку. Але останнє слово було за Мальоркою, Кубо встановив остаточний рахунок ударом з меж штрафного.

Таким чином, Бетіс набрав 30 очок, залишившись на дванадцятій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, в той час як Мальорка, набравши 22 пункти, піднялася на сімнадцяту сходинку.

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Іспанія Мальорка Мальорка Бетіс Бетіс Відеоновини Бетіс - Мальорка
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