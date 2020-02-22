Надрезультативна перестрілка у відеоогляді матчу Бетіс – Мальорка – 3:3

Бетіс та Мальорка так і не виявили сильнішого в надрезультативному матчі 25-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Бетіс – Мальорка.

Команди почали забивати майже одразу: вже на 16 хвилині Кучо після рикошету пробив з лету точнісінько у дальній кут. За 3 хвилини Каналес вирівняв становище, реалізувавши пенальті. До перерви команди забили ще по голу: Будімір без проблем забив після чудової комбінації за участі Кубо та Кучо Ернандеса, а Фекір перед перервою реалізував другий пенальті.

Бетіс розписав надрезультативну нічию з Мальоркою – команди забили по три голи

На початку другої половини вже Бетіс вийшов вперед, Хоакін прорвався лівим флангом і точно пробив у дальній кут в особливому для себе поєдинку. Але останнє слово було за Мальоркою, Кубо встановив остаточний рахунок ударом з меж штрафного.

Таким чином, Бетіс набрав 30 очок, залишившись на дванадцятій позиції в турнірній таблиці Ла Ліги, в той час як Мальорка, набравши 22 пункти, піднялася на сімнадцяту сходинку.