Жеребкування останнього раунду кваліфікації Ліги конференцій 2025/26 відбулося сьогодні, 4 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньйоні. Шахтар, Полісся та інші клуби дізналися потенційних суперників.

Жеребкування стартувало о 15:00 за київським часом. Полісся у третьому раунді кваліфікації ЛК зіграє проти угорського Пакша і в разі перемоги проб'ється до вирішальної стадії відбору. Шахтар тут опиниться, якщо програє грецькому Панатінаїкосу в третьому раунді кваліфікації ЛЄ.

Результати жеребкування плей-офф Ліги Європи – Шахтар і Динамо отримали оптимальних суперників

Результати жеребкування плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 2025/26

Основний шлях

Шлях чемпіонів

Матчі цієї стадії заплановані на 21 та 28 серпня. Переможці дуелей отримають місце у основному етапі Ліги конференцій, а невдахи завершать для себе євросезон 2025/26.

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