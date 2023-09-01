Результати жеребкування Ліги конференцій – Зоря й інші українці отримали суперників, екс-тренера Шахтаря чекають Фарери
Сьогодні, 1 вересня, в Монако відбувалася церемонія визначення складу груп в ЛК 2023/24. Онлайн-трансляція і результати жеребкування Ліги конференцій – на "Футбол 24".
Група A: Лілль, Слован Братислава, Олімпія Любляна, Клаксвік
Група B: Гент, Маккабі Тель-Авів, ЗОРЯ, Брейдаблік
Група C: Динамо Загреб, Вікторія Пльзень, Астана, Балкани
Група D: Брюгге, Буде-Глімт, Бешикташ, Лугано
Група E: АЗ Алкмаар, Астон Вілла, Легія Варшава, Зрінські
Група F: Ференцварош, Фіорентина, Генк, Чукарічкі
Група G: Айнтрахт Франкфурт, ПАОК, ГІК, Абердін
Група H: Фенербахче, Лудогорець, Спартак Трнава, Нордшелланд
Своїх суперників на груповому етапі Ліги конференцій 2023/24 отримали луганська Зоря, а також українські легіонери: Богдан Михайліченко (хорватське Динамо), Ігор Пластун (болгарський Лудогорець), Ігор Харатін (польська Легія). Колишній наставник Шахтаря Паулу Фонсека з французьким Ліллем проекзаменує дебютанта з Фарерських островів – Клаксвік. Відзначимо, що не пройшли плей-офф кваліфікації третього за статусом єврокубка відразу дві наші команди. Динамо програло Бешикташу, залишившись без групового етапу вперше за 18 сезонів. СК Дніпро-1 став першим клубом, що не виграв жодного кваліфай-раунду в 3 різних єврокубкових турнірах за один сезон. Онлайн-трансляцію жеребкування ЛК дивіться на MEGOGO Футбол Перший і в цій новині.
Результати жеребкування Ліги Європи – група смерті для Де Дзербі, українець їде в Ліверпуль
Кошик 1
Айнтрахт (GER)
Динамо Загреб (CRO)
Брюгге (BEL)
Алкмаар (NED)
Гент (BEL)
Фенербахче (TUR)
Лілль (FRA)
Ференцварош (HUN)
Кошик 2
ПАОК (GRE)
Слован Братислава (SVK)
Маккабі Тель-Авів (ISR)
Вікторія Пльзень (CZE)
Астон Вілла (ENG)
Лудогорець (BUL)
Фіорентина (ITA)
Буде-Глімт (NOR)
Кошик 3
Генк (BEL)
Зоря (UKR)
Астана (KAZ)
Бешикташ (TUR)
ГІК (FIN)
Легія (POL)
Спартак Трнава (SVK)
Олімпія Любляна (SVN)
Кошик 4
Зріньскі (BIH)
Клаксвік (FRO)
Абердін (SCO)
Чукарічкі (SRB)
Лугано (SUI)
Брейдаблік (ISL)
Нордшелланд (DEN)
Балкани (KOS)