Київське Динамо дізналось ім'я суперника, з яким зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25.

У швейцарському Ньйоні у середу, 19 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Відбулося перше жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – результати

У жеребкуванні беруть участь 28 команд – 24 за Шляхом чемпіонів (серед них – 14 переможців першого раунду кваліфікації) та 4 клуби за Шляхом представників ліг. Саме з цього етапу вступає в боротьбу київське Динамо, яке за підсумками УПЛ сезону 2023/24, посіло другу сходинку в чемпіонаті.

Кияни у кваліфікації зіграють з Партизаном (Сербія). Перший матч відбудеться 23/24 липня, а матч-відповідь пройде 30/31 липня 2024 року.

Переможці цієї стадії проходять до третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, переможені вилетять у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

Шлях представників ліг

Лугано (Швейцарія) – Фенербахче (Туреччина)

Динамо (Україна) – Партизан (Сербія)

Шлях чемпіонів

Група 1

Лудогорець (Болгарія) / Динамо Батумі (Грузія) – Динамо Мінськ (Білорусь) / Пюнік (Вірменія)

АПОЕЛ (Кіпр) – Ордабаси (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)

Ференцварош (Угорщина) – Нью-Сейнтс (Уельс) / Дечіч (Чорногорія)

ПАОК (Греція) – Борац (Боснія і Герцеговина) / Егнатія (Албанія)

Група 2

Буде-Глімт (Норвегія) – РФШ (Латвія) / Ларн (Північна Ірландія)

Мальме (Швеція) – Клаксвік (Фарерські острови) / Діфферданж (Люксембург)

Вікінгур (Ісландія) / Шемрок Роверс (Ірландія) – Спарта (Чехія)

Балкані (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мідтьюлланд (Данія)

Група 3

Флора Талінн (Естонія) / Целє (Словенія) – Слован (Словаччина) / Струга (Північна Македонія)

Паневежис (Литва) / ГЯК (Фінляндія) – Ягеллонія (Польща)

Хамрун Спартанс (Мальта) / Лінкольн (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан)

Віртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румунія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)