Результати жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – Динамо отримало першого суперника
Київське Динамо дізналось ім'я суперника, з яким зіграє у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів 2024/25.
У швейцарському Ньйоні у середу, 19 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Відбулося перше жеребкування Ліги чемпіонів 2024/25 – результати
У жеребкуванні беруть участь 28 команд – 24 за Шляхом чемпіонів (серед них – 14 переможців першого раунду кваліфікації) та 4 клуби за Шляхом представників ліг. Саме з цього етапу вступає в боротьбу київське Динамо, яке за підсумками УПЛ сезону 2023/24, посіло другу сходинку в чемпіонаті.
Кияни у кваліфікації зіграють з Партизаном (Сербія). Перший матч відбудеться 23/24 липня, а матч-відповідь пройде 30/31 липня 2024 року.
Переможці цієї стадії проходять до третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів, переможені вилетять у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.
Шлях представників ліг
Лугано (Швейцарія) – Фенербахче (Туреччина)
Динамо (Україна) – Партизан (Сербія)
Шлях чемпіонів
Група 1
Лудогорець (Болгарія) / Динамо Батумі (Грузія) – Динамо Мінськ (Білорусь) / Пюнік (Вірменія)
АПОЕЛ (Кіпр) – Ордабаси (Казахстан) / Петрокуб (Молдова)
Ференцварош (Угорщина) – Нью-Сейнтс (Уельс) / Дечіч (Чорногорія)
ПАОК (Греція) – Борац (Боснія і Герцеговина) / Егнатія (Албанія)
Група 2
Буде-Глімт (Норвегія) – РФШ (Латвія) / Ларн (Північна Ірландія)
Мальме (Швеція) – Клаксвік (Фарерські острови) / Діфферданж (Люксембург)
Вікінгур (Ісландія) / Шемрок Роверс (Ірландія) – Спарта (Чехія)
Балкані (Косово) / Санта-Колома (Андорра) – Мідтьюлланд (Данія)
Група 3
Флора Талінн (Естонія) / Целє (Словенія) – Слован (Словаччина) / Струга (Північна Македонія)
Паневежис (Литва) / ГЯК (Фінляндія) – Ягеллонія (Польща)
Хамрун Спартанс (Мальта) / Лінкольн (Гібралтар) – Карабах (Азербайджан)
Віртус (Сан-Марино) / ФКСБ (Румунія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль)