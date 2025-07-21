Жеребкування стартувала о 14:00. "Футбол 24" провів онлайн-трансляцію в цій новині. Динамо в разі вильоту від мальтійців також зіграє на третьому етапі кваліфікації ЛЄ. Суперник все з тої ж пари, що і в ЛЧ, тільки тут вже буде невдаха протистояння між кіпрським Пафосом та ізраїльським Маккабі. Переможець пари Бешикташ – Шахтар опинився серед сіяних, але отримав не менш складний розклад, як на попередньому раунді. Для прикладу, Рейнджерс і Зальцбург були опонентами чинних чемпіонів України в торішній кваліфікації ЛЧ. Саме проти невдахи протистояння між шотландцями та грецьким Панатінаїкосом зіграє Шахтар. Матчі звітного етапу відбудуться 7 і 14 серпня.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ: Динамо отримало не найгіршого суперника

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги Європи 2025/26

Невдаха пари 3: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB) проти невдахи пари 5: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Невдаха пари 1: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL) проти невдахи пари 6: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Невдаха пари 2: РФС (LVA) – Мальме (SWE) проти невдахи пари 4: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Невдаха пари 12: Хамрун (MLT) – Динамо Київ (UKR) проти невдахи пари 7: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)

Невдаха пари 8: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH) проти невдахи пари 10: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL)

Невдаха пари 11: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROU) проти невдахи пари 9: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)

Переможець пари 5: Целє (SVN) – АЕК Ларнака (CYP) проти переможця пари 3: Банік (CZE) – Легія (POL)

Фредрікстад (NOR) – Переможець пари 2: Мітьюлланд (DEN) – Хіберніан (SCO)

Переможець пари 4: Лугано (SUI) – ЧФР Клуж (ROU) проти переможця пари 1: Левскі (BUL) – Брага

ПАОК (GRE) – Вольфсберг (AUT)

Невдаха пари 2: Вікторія Плзень (CZE) – Серветт (SUI) проти переможця пари 8: Шериф (MDA) – Утрехт (NED)

Переможець пари 7: Андерлехт (BEL) – Гекен (SWE) проти невдахи пари 3: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUT)

Невдаха пари 1: Рейнджерс FC (SCO) – Панатінаїкос FC (GRE) проти переможця пари 6: Бешикташ (TUR) – Шахтар (UKR)

Групи (Шлях чемпіонів)

Група 1

Сіяні

Пара 1: Рієка (CRO) – Лудогорець (BUL)

Пара 2: РФС (LVA) – Мальме (SWE)

Пара 3: Лінкольн Ред Імпс (GIB) – Црвена Звезда (SRB)

Несіяні

Пара 4: КуПС (FIN) – Кайрат (KAZ)

Пара 5: Ноа (ARM) – Ференцварош (HUN)

Пара 6: Шелбурн (IRL) – Карабах (AZE)

Група 2

Сіяні

Пара 7: Пафос (CYP) – Маккабі Тель-Авів (ISR)

Пара 8: Слован Братислава (SVK) – Зрінські (BIH)

Пара 9: Копенгаген (DEN) – Дріта (KOS)

Несіяні

Пара 10: Лех (POL) – Брейдаблік (ISL)

Пара 11: Шкендія (MKD) – ФКСБ (ROU)

Пара 12: Хамрун (MLT) – Динамо Київ (UKR)

Групи (Основний раунд)

Група 1

Сіяні

Переможець пари 1: Левскі (BUL) – Брага

ПАОК (GRE)

Переможець пари 2: Мітьюлланд (DEN) – Хіберніан (SCO)

Переможець пари 3: Банік (CZE) – Легія (POL)

Несіяні

Переможець пари 4: Лугано (SUI) – ЧФР Клуж (ROU)

Переможець пари 5: Целє (SVN) – АЕК Ларнака (CYP)

Вольфсберг (AUT)

Фредрікстад (NOR)

Група 2

Сіяні

Переможець пари 6: Бешикташ (TUR) – Шахтар (UKR)

Переможець пари 7: Андерлехт (BEL) – Гекен (SWE)

Переможець пари 8: Шериф (MDA) – Утрехт (NED)

Несіяні

Пара 1: Рейнджерс FC (SCO) – Панатінаїкос FC (GRE)

Пара 2: Вікторія Плзень (CZE) – Серветт (SUI)

Пара 3: Бранн (NOR) – Зальцбург (AUT)