Сьогодні, 18 липня, у штаб-квартирі УЄФА відбулася церемонія жеребкування чергового етапу кваліфікації ЛЄ 2022/23. Динамо Київ дізналося суперника, з яким зіграє в разі вильоту від Фенербахче.

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації Ліги Європи 2022/23

Жальгіріс (LIT) / Мальме (SWE) – Пюнік (ARM) / Дюделанж (LUX)

Лудогорець (BUL) / Шемрок Роверс (IRL) – Динамо Загреб (CRO) / Шкупі (MKD)

Лінфілд (NIR) / Буде-Глімт (NOR) ﻿– Карабах (AZE) / Цюріх (SUI)

Маккабі Хайфа (ISR) / Олімпіакос (GRE)﻿ – Ференцварош (HUN) / Слован Братислава (SVK)

Марібор (SVN) / Шериф (MDA) – ГІК (FIN) / Вікторія Пльзень (CZE)

Результати жеребкування 3 раунду кваліфікації ЛЧ – Динамо отримало одного з найкращих суперників

Команда, яка вилетить з ЛЧ у парі Мітьюлланд (DEN) / АЕК Ларнака (CYP) – Партизан (SRB)

Команда, яка вилетить з ЛЧ у парі Динамо Київ (UKR) / Фенербахче (TUR)﻿ – Словацко (CZE)

Матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи відбудуться 4 і 11 серпня. Динамо в разі поразки від Фенербахче ставало б несіяним на третьому етапі кваліфікації Ліги Європи. Суперників до вибору в киян було лише двоє: сербський Партизан або чеський Словацко. На цьому етапі жеребкуванням також визначили інші пари сред команд, які вилетять з 2 кваліфай-раунду Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій – Зоря та Ворскла дізналися суперників