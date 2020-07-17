Результати першого жеребкування Ліги чемпіонів 2020/21

У швейцарському Ньйоні завершилося перше жеребкування єврокубкового сезону 2020/21. У попередньому раунді ЛЧ зіграють 4 команди.

У першому попередньому раунді Ліги чемпіонів 2020/21 зіграють чемпіони країн з найнижчим рейтингом УЄФА за підсумками 2019 року. Це Косово, Сан-Маріно, Північна Ірландія та Андорра. Позаяк період подання заявок розрахований до 3 серпня, то у жеребкуванні брали участь не клуби, а власне асоціації, інформує офіційний сайт УЄФА.

Результати жеребкування 1/4 та 1/2 Ліги чемпіонів 2019/20 – українці можуть зустрітись у фіналі

Результати жеребкування попереднього раунду Ліги чемпіонів 2020/21:

Півфінал 1: Чемпіон Сан-Маріно – чемпіон Північної Ірландії

Півфінал 2: Чемпіон Косова – чемпіон Андорри.

Півфінали пройдуть 8 серпня на нейтральному полі та складатимуться з одного матчу. Переможці зустрінуться у фіналі, тріумфатор якого зіграє у першому раунді кваліфікації ЛЧ 18/19 серпня.

Нагадаємо, Шахтар гарантовано представить Україну в груповому турнірі ЛЧ, позаяк став чемпіоном України. Динамо або Зоря (команда, яка посяде друге місце), зіграє у кваліфікації.

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