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Результати першого жеребкування Ліги Європи 2020/21

14:27 - Читать на русском
Результати першого жеребкування Ліги Європи 2020/21
Гравець ФК Лінкольн Ред Імпс / Фото з відкритих джерел

Сьогодні, 9 серпня, у Ньйоні відбулося жеребкування попереднього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону 2020/21.

Визначились всі пари попереднього раунду кваліфікації ЛЄ 2020/21:

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Лінкольн Ред Імпс – Приштина

Тре Пенне – Г'ілані

Санта Колома – Іскра Даніловград

Ендоргані – Зета

Гленторан – Торсхавн

СентДжозефс –Торсгавн Б36

Колерайн – Ла Фіоріта

Рунавік – Беррі Таун Юнайтед

Додамо, що матчі пройдуть 20 серпня. Переможці вийдуть в перший кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

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Ліга Європи Зета Зета Ґленторан Ґленторан Ла Фіоріта Ла Фіоріта
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