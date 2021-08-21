"У минулому сезоні у нас теж були важкі моменти, але це нова ситуація. Ми граємо більше матчів, і наші результати не такі, як ми очікували. Втім, вони не відповідають тому, що ми заслужили.

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Ми домінували в наших іграх і зрештою могли заробити більше. Зараз все не дуже добре, але я задоволений нашими виступами. Ми створюємо шанси, це тільки питання часу...", – цитує Ковача сайт Ліги 1.

Нагадаємо, Монако є суперником Шахтаря в кваліфікації ЛЧ. Перший матч "гірники" виграли з рахунком 1:0.

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