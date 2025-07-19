Головний тренер Байєра Ерік Тен Хаг прокоментував поразку від Фламенго U-20 з рахунком 1:5 у товариському матчі.

"Цей рахунок має дуже поганий вигляд, але результати міжсезоння мене насправді зовсім не хвилюють.

Байєр зазнав тотального приниження у першому контрольному матчі Тен Хага

Ми не повинні програвати навіть з таким рахунком, але для мене було важливо не втратити жодного гравця через травму. Було б краще провести цю гру пізніше за часом.

Проте, останні 30 хвилин ми провели добре, були проблиски в грі", – цитує тренера Bild.

У зустрічі проти Фламенго U-20 Тен Хаг робив заміни кожні 30 хвилин.

Вболівальники "фармацевтів" у соцмережах вже дуже сумніваються у правильності призначення нідерландського фахівця замість Хабі Алонсо, пригадуючи гучні провали Тен Хага на чолі Манчестер Юнайтед, звідки його звільнили в жовтні 2024 року.

Шахтар пройшов Ільвес у відборі ЛЄ, але не зміг перемогти у матчі-відповіді – марнотратство резервістів принесло нічию