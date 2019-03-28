"Результати говорять самі за себе", – віце-президент Манчестер Юнайтед пояснив повноцінне призначення Сульшера

Віце-президент Манчестер Юнайтед Ед Вудворд прокоментував підписання повноцінного контракту з Уле Гуннаром Сульшером.

"Результати Манчестер Юнайтед з моменту приходу Сульшера в грудні на посаду виконувача обов'язків головного тренера говорять самі за себе.

Сульшер підписав повноцінний контракт з Манчестер Юнайтед

Сульшер приніс з собою не тільки хорошу гру і результати, а й багатий досвід – як тренера, так і футболіста – і бажання давати шанс молодим гравцям.

Уле дуже добре розуміє культуру цього клубу. Це говорить про те, що це людина, яка зможе вести МЮ вперед.

Сульшера підтримують вболівальники і всі в клубі, а він планує привести нас туди, де ми хочемо бути, і написати нову главу в історії Юнайтед", – цитує Вудворда офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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