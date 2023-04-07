"У нас була гра проти Манчестер Сіті, яка вплинула фізично на команду. Наша головна проблема з Челсі полягала в тому, що ми мали м'яч і віддавали його. Це не так повинно бути. Але мені сподобалося бажання і пристрасть.

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У нас є ще один шанс. Ми спробуємо належним чином ним скористатися, і нам знадобиться підтримка Енфілда. Ми все ще повинні продемонструвати реакцію та покращити нашу гру. Я справді спокійний у цей момент. Команда показала на тренуванні, що вони хочуть битися. Зрештою, ми побачимо, яким буде результат.

Арсенал – інша команда. Мікель Артета розвивався кілька років, і результати його досить виняткові. Вони справді показують хороший футбол, в них є найкращі гравці та гарні плани на матч. Це поєднання гарної гри та екстремальних емоцій. Я вважаю, що Мікель заслуговує кожну хвилину, яку він провів з командою, навіть тоді, коли справи йшли не дуже добре. Арсенал дуже добре налаштований, до того ж хороші трансфери, є справжня стабільність. Це те, що вони зараз використовують", – розповів Клопп під час прес-конференції.

Матч Ліверпуль – Арсенал відбудеться у неділю, 9 квітня, початок зустрічі о 18:30. Нагадаємо, що "червоні" наразі посідають восьме місце, маючи у своєму активі 43 бали. "Каноніри" лідирують у турнірній таблиці АПЛ з 72 очками.

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