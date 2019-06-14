Результат засідання виконкому УАФ щодо Олімпіка буде відомий 18 червня

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, коли буде прийнято рішення щодо Олімпіка.

"Так, ми отримали звернення загальних зборів УПЛ. Виконком вже запущений, але результати і інформація будуть у вівторок, 18 червня", – розповів Запісоцький в коментарі Tribuna.

Гельзін назвав мету Олімпіка на сезон 2019/20 – клуб не отримав атестат на участь в УПЛ

Нагадаємо, 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, попри відсутність команд U-21 та U-19.

Зазначимо, що Прем'єр-ліга запропонувала Олімпіку утримувати молодіжні команди іншого клубу.

"Олімпіку треба зробити останнє китайське попередження": чому УПЛ начхала на регламент, а єдиний телепул – приречений