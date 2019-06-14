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Результат засідання виконкому УАФ щодо Олімпіка буде відомий 18 червня

20:40 78 Читать на русском
Результат засідання виконкому УАФ щодо Олімпіка буде відомий 18 червня
Гравці Олімпіка

Генеральний секретар Української асоціації футболу Юрій Запісоцький розповів, коли буде прийнято рішення щодо Олімпіка.

"Так, ми отримали звернення загальних зборів УПЛ. Виконком вже запущений, але результати і інформація будуть у вівторок, 18 червня", – розповів Запісоцький в коментарі Tribuna.

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Нагадаємо, 12 червня клуби УПЛ на загальних зборах проголосували за те, щоб залишити донецький клуб в елітному дивізіоні, попри відсутність команд U-21 та U-19.

Зазначимо, що Прем'єр-ліга запропонувала Олімпіку утримувати молодіжні команди іншого клубу.

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Теги
Олімпік Олімпік Юрій Запісоцький
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