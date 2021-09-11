"Якщо по грі дивитися, то можна сказати, що нічийна гра. Ми не були сьогодні такими гострими, як буваємо. У нас і моменти є – не забиваємо, перший момент суперника – пропускаємо. Там послизнувся. Всі ці нюанси, звичайно, вплинули на хід гри.

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Майже така ж гра, як з Минаєм. Пропустимо, потім починаємо героїчно атакувати. Там більше навіть моментів було, ніж у цій грі. Суперник грає, як він може. Ми не можемо на це впливати. Але нам не вистачило гостроти, нахабства якогось спортивного, у штрафному – вбивці, який голи забиває.

Недооцінили суперника? Чому? Ми знаємо, що вони точно так само набрали очки. У них 7 очок було, сьогодні вже 8. У нас 10. Це той рівень, де і ми поруч. Ми хочемо, звичайно, вище бути. Грали на перемогу, і видно було, що ми тиснули. Не згодні були з нічиєю, намагалися вирвати перемогу. Точно так само і суперник, який вибігав у контратаки, довгі передачі за спину, підбір. В принципі прогнозовано. Така гра, яка не приносить задоволення для турнірної таблиці. Такий результат, який ми сприймаємо, як негативний.

Цей фол, який був... Не знаю, там ще треба подивитися. У нього там в коліні щось... Це для нас втрата. Будемо сподівається, що там все несерйозно", – розповів Скрипник у коментарі Футбол News.

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