"Тяжкий матч проти сильного суперника.

"Все лише починається": Ярмоленко оцінив шанси збірної України на вихід з групи після поразки від Італії

Хоч і вчорашній результат неприємний, у нас все ще залишається шанс та віра боротись за прямий вихід з кваліфікаційної групи на Євро. Дякую всім за цей збір, готуємось до жовтня", – написав Ребров на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, збірна України під час вересневих матчів розписала нічию з Англією (1:1) і поступилась Італії (1:2). Як наслідок, після 5-ти турів "синьо-жовті" йдуть у турнірній таблиці групи С третіми, набравши 7 очок. Стільки ж у команди Спаллетті, однак у неї є гра в запасі. Англія з 13-ма балами перша.

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