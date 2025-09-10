Екс-гравець збірної України Валерій Кривенцов поділився думкою про нічийний результат у поєдинку другого туру відбору на чемпіонат світу 2026 проти команди Азербайджану (1:1).

"Для мене несподіваним було те, що збірна Азербайджану в домашньому поєдинку обрала очевидно захисний варіант гри – у п’ять оборонців. Не знаю, наскільки це стало несподіванкою для нашої команди…

Лише один гравець збірної України поспілкувався з пресою після матчу з Азербайджаном – він пояснив невдачу

Щодо матчу загалом, то в мене лише позитивні враження від футболу у виконанні збірної України. Наші хлопці грали, а не мучилися, намагалися зламати насичену оборону, забили хороший гол. Результат цього протистояння абсолютно не закономірний", – сказав Кривенцов у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, що після двох турів відбору Україна має лише 1 очко, адже в першому матчі поступилася Франції з рахунком 0:2.

