"Ми розуміли, що після зміни тренера буде важкий поєдинок. Сьогодні була безкомпромісна гра, могли як виграти, так і програти. Фортуна була на нашому боці. Слава богу, взяли три очки і рухаємося далі.

Калітвінцев прокоментував свій дебют біля керма Олімпіка – тренер повідомив про важку травму підопічного

Важко коментувати суддівство. Зараз я не бачу жодного повтору. Було багато зіткнень, верхових дуелей. Мілевський і Шиндер створювали тиск на оборону суперника, де наші гравці фолили. У мене ніяких претензій немає до рефері.

Хочу побажати здоров'я Цимбалюку від нашої команди, щоб уник серйозних травм, міг грати в футбол. Результат – це таке, а здоров'я набагато важливіше", – сказав Кобін для ТК Футбол.

Минай розташувався на 11-й сходинці таблиці УПЛ, Олімпік – 8-й.

Олімпік програв Минаю у дебютному матчі під керівництвом Калітвінцева – закарпатці перемогли вперше за п'ять турів УПЛ