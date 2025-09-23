Як повідомляє AS із посиланням на джерела в Англії, іспанський спортивний директор Мончі, який у червні 2023 року був призначений Президентом з футбольних операцій клубу, залишає Астон Віллу. Його відхід збігся з одним із найгірших відрізків у новітній історії "вілланів" – команда перебуває на передостанньому місці в АПЛ із трьома очками.

"Він підійшов до мене і схопив за горло": Іско відверто розповів про конфлікт зі зірковим спортивним директором

Економічні проблеми суттєво обмежили можливості Мончі на трансферному ринку. Цього літа Астон Вілла мала найгірші показники фінансового Fair Play серед клубів Прем’єр-ліги, тож на підсилення вдалося витратити лише 30 мільйонів євро. Крім покупки Еванна Гессана, бірмінгемці отримали в оренду Джейдона Санчо та Харві Елліотта, а також підписали Віктора Лінделефа як вільного агента.

За час роботи Мончі допоміг Астон Віллі вперше за понад 40 років пробитися в Лігу чемпіонів, а також організував гучні угоди – продаж Джона Дурана до Аль-Насра за 90 мільйонів євро чи підписання Амаду Онана за 60 мільйонів євро.

Мончі залишив Севілью у 2023 році, аби приєднатися до амбітного проєкту Унаї Емері. Тепер же, за інформацією джерела, іспанець опинився під серйозним тиском уболівальників, розчарованих відсутністю покращень у складі. Фінансові труднощі й слабке літо на трансферному ринку остаточно зруйнували його позиції в клубі.

Нагадаємо, що Мончі до Астон Вілли працював у Ромі та Севільї. Саме в іспанському клубі був найкращий період його кар’єри, де окрім вдалих трансферів Мончі допоміг команді здобути численні титули володарів Кубка УЄФА.

Сандерленд залишив Астон Віллу в зоні вильоту та без перемог, Борнмут і Ньюкасл розписали антифутбольні "нулі"