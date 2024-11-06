У цій лігочемпіонівській кампанії Шахтар проводить свої домашні матчі в німецькому Гельзенкірхені на арені Шальке, яка має назву Фелтінс-Арена – на честь пивного бренду. Стадіон доволі новий, його відкрили у 2001 році.

Цікаво, що на побудову арени можна було задонатити. Перед головним входом є почесна стіна подяки тим, хто підтримував реалізацію проекту. Тут багато табличок з різними фразами цих благодійників. Щоправда, існувала і заборона на деякі написи. Не дозволялося використовувати нацистські гасла і згадки про Дортмунд.

Стадіон чистенький, оточений зеленими газонами, деревами. Поряд розташовані тренувальні поля і навіть медцентр, де можуть отримати лікування не тільки футболісти, а й звичайні люди. До арени легко дістатися – це остання зупинка одного з видів громадського транспорту. П'ять хвилин – і ти на місці. Поблизу також функціонують спортивні майданчики, відчинені для всіх.

Фелтінс-Арена вражає масштабами, охайністю і привітними працівниками. Особисто я тут вперше, тому трішки заблукала, шукаючи потрібний вхід. Персонал допоміг розібратися і підказав куди йти. Всі надзвичайно доброзичливі та позитивні.

Арена Шальке готова до зустрічі з Шахтарем ? pic.twitter.com/SotbGubxfn — Oli Liubushkina (@Oli_Fantasma) November 6, 2024

Сам стадіон виглядає сучасно, охайно, з просторими коридорами, завішаними портретами видатних гравців Шальке та фотографіями історичних моментів клубу. Сидіння на трибуні – синього кольору, а навпроти назва клубу викладена стільцями білого кольору. Одна з трибун – стояча, але її швидко можна переобладнати в сидячу завдяки мобільним кріслам. Таким чином 16 309 стоячих місць перетворюються на 8 778 сидячих. До речі, фанатам, якщо почнеться дощ, мокнути не доведеться, бо дах над трибунами закривається. Синоптики не передбачають негоди, але все ж вночі тут доволі прохолодно.

Без чого не обходяться німецькі фанати? Звісно – без пива! До стадіону веде пʼятикілометровий пивний трубопровід! Така хитромудра конструкція – унікальна в Європі і розроблена спеціально для стадіону. Вона забезпечує кіоски, бізнес-клуб та всі зони харчування свіжим пивом VELTINS.

Багряний напій ллється безпосередньо з чотирьох холодильних центрів у катакомбах арени, де можна зберігати до 52 000 літрів пива. З центрального трубопроводу через стикувальні точки пінисте потрапляє до кранів і, нарешті, в келихи гостей. Щоб навіть у найвіддаленішому кіоску пиво було ідеально охолодженим, трубопровід оточений найсучаснішими ізоляційними матеріалами і, звичайно ж, регулярно чиститься та обслуговується.

Ще однією дивовижею є каплиця на території арени. Тут віряни можуть помолитися. Окрім того проводяться обряди хрещення, вінчання та богослужіння. У каплиці охрестили вже понад дві тисячі дітей.

Що ж, Шахтар зробив дуже вдалий вибір. Матч проти Янг Бойз буде другим для "гірників" на Фелтінс-Арені. Перед грою традиційно відбулася прес-конференція Маріно Пушіча, а супроводжував його Валерій Бондар.

Наставник Шахтаря із журналістами, як завжди, був дуже привітним і з великим ентузіазмом відповідав на запитання. А захисник "гірників" підтвердив, що команда готова на 100%, тож ні складний графік, ні тривала подорож не завадять їй боротися на полі.

"Будемо робити все, щоб не пропускати. Думаю, що для мене, як для захисника, важливо грати уважно до всіх моментів. Якщо ми будемо впевнені, як завжди, то зможемо зіграти на той результат, на який заслуговуємо".

Маріно Пушіч розмірковував над результативністю. Шахтар досі не забив у Лізі чемпіонів, тож хочеться вірити, що в цьому матчі українську команду нарешті прорве.

Після спілкування з пресою "гірники" вирушили на тренування. Журналісти мали змогу переглянути 15 хвилин підготовки команди. Воротарі працювали під керівництвом Андрія Пятова та Раймонда ван дер Гау. На тренування також завітав Даріо Срна, який нагородив Маріно Пушіча міцними обіймами. Обидва говорили про щось, усміхаючись. А ще тренування Шахтаря відвідали діти з академії команди, яка базується у Відні. Дітлахи емоційно зустрічали своїх кумирів і, здається, їм дуже сподобалася така пригода.

Звісно, кілька слів сказав і наставник Янг Бойз Жоель Маньїн. Тренер гостей відзначив силу "гірників", але не став виділяти жодного гравця.

"Найнебезпечніший гравець Шахтаря? У Шахтаря на всіх позиціях є чудові гравці, особливо на флангах. Нам потрібно вирішити, як впоратися з ними. У них дуже багато хороших гравців, не хочу нікого виділяти".

Матч четвертого туру ЛЧ відбудеться шостого листопада. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

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