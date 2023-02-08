"На Кулакова в Шахтарі не розраховують, і гравець однією ногою в Олександрії. Чому лише однією? За моєю інформацією, клуби вже домовились на 99%. Є фіксована ціна, і це має бути рекордний трансфер в історії Олександрії. Це має бути більша сума, ніж свого часу платили за Лучкевича і Третьякова. Здається, там було близько 300-350 тисяч в євро.

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Ведуться переговори з гравцем та його представниками. Я так розумію, що вони вже хочуть отримувати на рівні лідерів Олександрії. Тут питання до стратегії і самоповаги. Зараз у Олександрії на перегляді форвард-легіонер, але ставка все ж на Кулакова. Тут гравець сам має розуміти, що йому ці гроші спочатку треба заробити. В принципі, він ніде, крім Маріуполя, себе не показав на нормальному рівні. Практично провалився у Європі, в Шахтарі теж не заграв", – пояснив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Зауважимо, що контракт Кулакова з Шахтарем розрахований до кінця 2023 року. З літа 2019-го до зими 2022 року форвард виступав на правах оренди за Маріуполь (10 голів та 6 асистів у 50 матчах), а навесні перебрався у турецький Тузласпор, де зіграв 4 матчі. Влітку Шахтар повернув 23-річного гравця, але не дав жодної секунди на полі у першій чстині сезону.

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