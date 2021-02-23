Жахлива звістка надійшла з Апеннін. У вічність відійшов колишній лідер команди U-19 Аталанти з Бергамо Віллі Брасіано Та Бі.

Серце івуарійця зупинилося на 22-му році життя, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Та Бі помер від раку печінки. Талант боровся із хворобою упродовж тривалого часу. Останні кілька місяців перед смертю він провів на батьківщині. Опорний хавбек став гравцем Аталанти в січні 2019-го, швидко вибився в лідери юнацької команди та допоміг прімавері здобути чемпіонський титул.

Віллі Брасіано Та Бі народився у місті Діво та виховувався в місцевих клубах Аджам, Муссу та культовій академії АСЕК Мімозас. Також він виступав за збірні Кот-д'Івуару U-17 і U-20.

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