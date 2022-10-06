Збірна України, яка у вересні провела три матчі у Лізі націй – проти Шотландії (0:3 та 0:0) і Вірменії (5:0), залишилась на 27 сходинці рейтингу ФІФА, повідомляє сайт організації.

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В активі "синьо-жовтих" 1536,99 бала, що на 5,80 менше, аніж було станом на 25 серпня. Серед представників УЄФА наша національна команда йде 16-ю.

Доволі абсурдним виглядає черговий підйом збірної Росії з 35 на 33 місце. Команда окупантів у вересні провела перший з моменту повномасштабного вторгнення в Україну товариський матч, у якому перемогла Киргизстан із рахунком 2:1.

До слова, перша трійка лідерів всесвітнього рейтингу ФІФА залишилась незмінною: Бразилія, Бельгія та Аргентина.