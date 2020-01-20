Рейньєр прокоментував свій перехід у Реал – бразилець назвав улюблених гравців в історії королівського клубу

Новачок мадридського Реала поділився емоціями після підписання контакту з іспанським грандом.

"Мрія будь-якої дитини – грати в такому великому клубі, як Реал. Коли я відвідував Сантьяго Бернабеу, не припускав, що в моєму житті трапиться стільки всього і що у мене буде можливість здійснити мрію.

Реал офіційно оголосив про перехід Рейньєра

Реал – найбільший клуб у світі, в якому завжди грали великі футболісти. Тато привчив мене стежити за іграми Реала. Я фанат з того моменту, коли почув про Галактікос – тоді я ще був дуже маленький.

Я перебував на клубному чемпіонаті світу, коли дізнався про інтерес мадридців. Мені про це в готелі повідомили сім'я і агент. Я здивувався і в той же час був щасливий.

Хто мої улюблені гравці в історії клубу? Зідан і Кака. З ким би мені хотілося найбільше зіграти на полі? З Бензема, він мені дуже подобається. Взагалі, у клубі зібрані чудові тренери і гравці. Те, що я зможу зустрітися з Раулем і Зіданом, є чимось неймовірним. Це дві легенди футболу і Реала. Дебютувати голом і передачею було б мрією. Для цього я і перейшов в Реал. Але я розумію, що мрія поки ще далеко від мене", – сказав Рейньєр в ефірі FOX Sports Brasil.

Нагадаємо, 18-річний хавбек перейшов із бразильського Фламенго. Він підписав контракт із Реалом до літа 2026 року. Сума трансферу офіційно не повідомлялась, але, за інформацією іспанських ЗМІ, вона склала 30-35 млн євро.

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