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Рейньєр оформив дубль у матчі за другу команду Реала – відео голів бразильця

19:22 584 Читать на русском
Рейньєр оформив дубль у матчі за другу команду Реала – відео голів бразильця
Рейньєр / АР

Бразилець Рейньєр став головним героєм перемоги Реал Мадрид Кастілья.

Юний талант мадридців відзначився дублем у матчі 28 туру Сегунди Б проти Корухо (4:0).

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Рейньєра двічі залишали без опіки в межах штрафного майданчика і він спокійно розстрілював ворота суперника. Саме бразилець відкрив рахунок у поєдинку, він же і підсумував розгром Корухо – 4:0. Завдяки перемозі Реал Мадрид Кастілья піднялась на сьому сходинку турнірної таблиці Сегунди Б.

Нагадаємо, Реал заплатив Фламенго за Рейньєра 30 млн євро, однак наразі 18-річний бразилець захищає кольори другої команди "вершкових".

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