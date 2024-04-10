Данді ніяк не може зіграти з Рейнджерс свій домашній матч 30-го туру чемпіонату Шотландії.

Рейнджерс звинуватили Данді в недбалості та непрофесіоналізмі після другого перенесення домашнього матчу шотландської Прем'єр-ліги через підтоплення газону. Головний арбітр зустрічі постановив, що поле непридатне для гри після сильної зливи.

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Спочатку гра мала відбутися в середині березня, потім – у середу, 10 квітня. Тепер зустріч між Данді та Рейнджерс знову перенесено – на 17 квітня. Це вже не перший подібний випадок – у такий спосіб Данді переніс уже п'ять матчів протягом цього чемпіонату. Як інформує ВВС, проти клубу було порушено дисциплінарне провадження.

Данді не тільки порушив підготовчі та логістичні плани Рейнджерс, а й вкотре підклав свиню телевізійникам – гра мала зібрати велику кількість глядачів біля екранів телевізорів.

Данді посідає 6 місце в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії, Рейнджерс перебувають на другій сходинці.

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