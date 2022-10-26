Рейнджерс замовив пам'ятник для Уолтера Сміта – легендарного тренера у своїй клубній історії. Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Ґлазґо.

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Сміт працював з Рейнджерс протягом двох каденцій: з 1991 по 1998 рік та з 2007 по 2011 рік. За цей час тренер привів команду до виграшу 21 титула: 10 чемпіонств, 5 Кубків Шотландії та 6 Кубків шотландської Ліги. Також Сміт виводив Рейнджерс до фіналу Кубка УЄФА у сезоні 2007/08.

"У сучасну епоху ніхто не зробив для Рейнджерс більше, ніж Уолтер. Він вболівав за нашу команду з дитинства і більш ніж втілив свою мрію", – йдеться у клубній заяві.

Уолтер Сміт помер минулого року у віці 73 років.

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