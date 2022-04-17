Кубок Шотландії 2021/22, півфінал.

Селтік – Рейнджерс – 1:2

Голи: Тейлор, 64 – Арфілд, 78, Старфельт, 114, (аг.)

Перший тайм був майже повністю за Рейнджерс, які мали кілька класних нагод, аби відзначитись голом. Руф змарнував дві з них, спочатку пробивши повз ворота, а потім м'яч з лінії воріт виніс захисник. Ландстрем перед перервою продовжив справу нападника пробивши в стійку – Селтік же не відповідав гостро.

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По перерві "кельти" ввімкнулись у гру – команди обмінялись моментами, після чого "зелено-білі" забили. Грег Тейлор отримав передачу в штрафному та пробив точно у кут воріт. Картер-Вікерс міг і подвоїти перевагу, але влучив у поперечку. Арфілд зумів таки врятувати нічию на 78 хвилині, тож гра перейшла в овертайм. Сильнішим виявився Рейнджерс, а перемогу приніс захисник Селтіка Старфельт, який зрізав м'яч у власні ворота на 114 хвилині.

Таким чином, саме Рейнджерс зійдеться з Хартс у боротьбі за Кубок Шотландії у фіналі. Поєдинок відбудеться 21 травня.

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