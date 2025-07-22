Рейнджерс і Панатінаїкос провели перший матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (2:0). Рахунок та огляд поєдинку – на "Футбол 24".

Протистояння Рейнджерс та Панатінаїкоса має важливе значення для Шахтаря – саме невдаха цієї пари стане потенційним суперником "гірників" у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи, якщо команда Арди Турана пройде Бешикташ.

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Перший тайм не потішив результативністю, однак на старті другої половини шотландці зуміли вийти вперед. Кертіс отримав м’яч на межі штрафного майданчика та завдав точного удару в правий нижній кут – 1:0. На 58-й хвилині Панатінаїкос опинився у скрутному становищі – Вагіаннідіс отримав другу жовту картку та залишив свою команду в меншості, чим суттєво ускладнив гру.

Шотландці довго не могли скористатися чисельною перевагою, однак на 78-й хвилині таки вразили ворота греків вдруге.

Цей рахунок виявився остаточним – Рейнджерс зробив серйозну заявку на прохід далі. Шанси на камбек у Панатінаїкоса залишаються, але все вирішиться 30 липня у Греції.

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