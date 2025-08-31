Рейнджерс та Селтік не змогли виявити найсильнішого у матчі 4 туру чемпіоната Шотландії. Результат та огляд гри читайте на "Футбол 24".

Шотландія, 4 тур

Рейнджерс – Селтік – 0:0

Перший тайм між командами видався доволі дивним. Рейнджерс двічі пробив по воротах Селтіка, а останній зробив більше передач та мав невелику перевагу у володінні. Господарі навіть організували гол у ворота "зелених" після стандарту, але його скасували через офсайд. За Рейнджерс в цьому матчі дебютував екс-партнер Циганкова Міосвскі, якого підписали з Жирони напередодні гри.

По перерві ситуація змінилася. Селтік діяв більш небезпечно, мав шалену перевагу у володінні. Тірні був близьким, щоб відкрити рахунок, але його удар на 64 хвилині парирував голкіпер.

До слова, Рейнджерс програв у кваліфікації ЛЧ Брюгге з загальним рахунком 1:9.