РБ Лейпциг у матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи не зміг втримати перевагу, отриману в домашній зустрічі, начисто проваливши поєдинок з Рейнджерс у Глазго й вилетівши з турніру. Звіт читайте на "Футбол 24".

Рейнджерс востаннє виходив у фінал єврокубків 14 років тому, програвши КУЄФА пітерському Зеніту, а крайній тріумф цього клубу на міжнародній арені фіксується далеким 1972 роком – тоді шотландці взяли Кубок володарів Кубків, здолавши московитське Динамо. Наступний шанс здобути євротрофей випав у 2022-му, от тільки перший матч за фінал Ліги Європи команда із Глазго провалила – у Німеччині підопічних Джіо Ван Брокхорста переміг РБ Лейпциг. Щоправда, поразка була мінімальною, тож Рейнджерс готувався до подвигу в рідних стінах.

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Команди розпочали дуже активно, однак гостям не вистачало конкретики в завершальній фазі атак. У штрафний увійти їм не вдавалося, а дальні удари німців блокувалися – а от у господарів на старті зустрічі можна пригадати щільний постріл Джека метрів з 25-ти (Гулачі спіймав м'яч). Взагалі, шотландці виглядали більш заведеними, за що були винагороджені на 18-й хвилині – Камара відборовся на фланзі, Кент підхопив м'яч і влетів на лівий край карного майданчика й прострілив на дальню стійку, а Таверньє замкнув. 1:0!

Рб Лейпциг міг відігратись вже на 22-й після хорошої атаки з проникним пасом Ольмо, але в останню мить кинувся у підкат і вибив м'яч з-під ніг Поульсена. Цей момент добре характеризує весь футбол гостей у першому таймі. Рейнджерс за нього покарав на 24-й хвилині, забивши другий гол внаслідок скидки Райта під удар Камара з-за меж штрафного – Глен влучив точнісінько у дальній кут! 2:0. Шотландці вийшли вперед за сумою двох матчів.

На 29-й хвилині господарі повинні були доводити справу до розгрому, однак їх підвів Арібо – після скидки на лінію воротарського він не зміг нормально влучити по м'ячу. Цей момент став останнім у першому таймі. Рейнджерс, серйозно переважаючи суперника в динаміці, заслужено вів у рахунку.

В першій третині другого тайму Рейнджерс не збавляв у активності, однак і Лейпциг перестав у ній поступатись. Гра була рівною, а моментів практично не виникало – пригадується тільки неточний удар головою з правого кута воротарського у виконанні Сакали. Для підопічних Доменіко Тедеско цей період став важливим, адже вдалося вирівняти хід зустрічі.

Поступово Рейнджерс почав підсідати у функціональній готовності, допускаючи простенькі помилки. На 70-й хвилині РБ повинен був карати за них вриванням Лаймера на край штрафного з потужним ударом, але Макгрегор парирував. Втім, ще за хвилину Лейпциг таки забив: Анхеліньйо без спротиву виконав класну подачу з лівого флангу, а Нкунку, відірвавшись від опікунів, замкнув ефектним пострілом з лету – 2:1! Рахунок за сумою двох матчів зрівнявся.

На 74-й німці могли й другий забити, але Рейнджерс пощастило – Поульсен трішечки не встиг на простріл Хенрікса вздовж лінії воротарського. В цілому, було помітно, що шотландцям дуже важко, а ініціативу міцно захопили "ротен буллен". Тим більше неочікуваним став гол Глазго на 81-й хвилині: Кейнт навісив з лівого флангу практично у ворота, Гвардіол головою вибив м'яч з лінії, але на добиванні тут же опинився центрбек Ландстрем – 3:1! Рейнджерс знову вийшов уперед за сумою двох матчів.

У господарів залишались сили тільки на "автобус", а РБ в завершальній частині зустрічі пішов на штурм. Втім, жодного небезпечного моменту біля чужих воріт німці так іне організували, а Сакала в компенсований час ще й віч-на-віч з Гулачі вийшов – щоправда, переграти голкіпера він не зміг, а лайнсмен ще й офсайд зафіксував.

На останніх секундах Гулачі сам пішов у штрафний шотландців, однак врятуватись РБ Лейпциг так і не вдалося. Свисток арбітра зафіксував перемогу Рейнджерс. Підопічні Джованні Ван Брокхорста виходять у фінал Ліги Європи, де зіграють проти Айнтрахта!

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