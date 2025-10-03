Рейнджерс повторив клубний антирекорд, Мітьюлланд обіграв Ноттінгем на стандартах: Ліга Європи
У четвер, 2 жовтня, відбулися матчі 2-го туру Ліги Європи. Читайте подробиці на "Футбол 24".
Ліга Європи, 2-й тур
Штурм – Рейнджерс – 2:1
Голи: Хорват, 7, Кітеїшвілі, 35 – Гассама, 49
Ноттінгем Форест – Мітьюлланд – 2:3
Голи: Ндойє, 22, Гіббз-Вайт, 90+3 – Діао, 18, Соренсен, 24, Бусков, 88
Фейєнорд – Астон Вілла – 0:2
Голи: Буендіа, 61, Макгінн, 79
Порту – Црвена Звезда – 2:1
Голи: Гомеш, 8 (з пенальті), Мора, 90 – Костов, 32
Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка поступився вдома Мітьюлланду – для данців ця перемога стала вже другою поспіль у Лізі Європи. Данці не тільки забили обидва м'ячі після розіграшу стандартів – вони завдали всі 7 ударів у першому таймі після розіграшу стандартів. Їх показник xG 1,98 зі стандартів – це максимальний показник серед усіх команд у матчах Ліги Європи УЄФА (перший і другий тайми) за останні п'ять сезонів.
З того часу, як Ангелос Постекоглу очолив "лісників", команда пропустила найбільшу кількість голів у всіх турнірах серед усіх учасників АПЛ...
Кризовий Рейнджерс провів 22-й виїзний матч у всіх змаганнях без "сухих" воріт, повторивши клубний антирекорд, який протримався з часів Вікторіанської епохи (22 матчі з 1895 по 1897 рік).
Порту дотиснув Црвену Звезду завдяки пізньому голу Мори, а Астон Вілла здолала Фейєнорд.
