Ліга Європи, 2-й тур

Штурм – Рейнджерс – 2:1

Голи: Хорват, 7, Кітеїшвілі, 35 – Гассама, 49

Ноттінгем Форест – Мітьюлланд – 2:3

Голи: Ндойє, 22, Гіббз-Вайт, 90+3 – Діао, 18, Соренсен, 24, Бусков, 88

Фейєнорд – Астон Вілла – 0:2

Голи: Буендіа, 61, Макгінн, 79

Порту – Црвена Звезда – 2:1

Голи: Гомеш, 8 (з пенальті), Мора, 90 – Костов, 32

Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка поступився вдома Мітьюлланду – для данців ця перемога стала вже другою поспіль у Лізі Європи. Данці не тільки забили обидва м'ячі після розіграшу стандартів – вони завдали всі 7 ударів у першому таймі після розіграшу стандартів. Їх показник xG 1,98 зі стандартів – це максимальний показник серед усіх команд у матчах Ліги Європи УЄФА (перший і другий тайми) за останні п'ять сезонів.

Сельта здобула вольову перемогу над ПАОКом, Бетіс розібрався з Лудогорцем, Райо Вальєкано не залишив шансів Шкендії

З того часу, як Ангелос Постекоглу очолив "лісників", команда пропустила найбільшу кількість голів у всіх турнірах серед усіх учасників АПЛ...

Кризовий Рейнджерс провів 22-й виїзний матч у всіх змаганнях без "сухих" воріт, повторивши клубний антирекорд, який протримався з часів Вікторіанської епохи (22 матчі з 1895 по 1897 рік).

Порту дотиснув Црвену Звезду завдяки пізньому голу Мори, а Астон Вілла здолала Фейєнорд.

