Ліга чемпіонів, плей-офф відбору, матчі-відповіді

ПСВ – Рейнджерс – 0:1 (за сумою двох матчів – 2:3)

Гол: Чолак, 60

Трабзонспор – Копенгаген – 0:0 (за сумою двох матчів – 1:2)

Динамо Загреб – Буде-Глімт – 4:1 (за сумою двох матчів – 4:2)

Голи: Оршіч, 4, Петковіч, 35, Дрміч, 117, Бочкай, 120 – Грьонбек, 70

У центральному матчі дня успіх святкували Рейнджерс. Шотландський гранд пройшов ПСВ. Після домашньої нічиєї Рейнджерс мінімально здолали суперника на виїзді. Єдиний гол у зустрічі забив Чолак, скориставшись жахливою помилкою оборони ПСВ. Тільман у штрафному майданчику запресингував Рамальйо та викотив Чолаку на порожні ворота. Рейнджерс вперше з 2010 року зіграють у групі Ліги чемпіонів.

Копенгаген вистраждав нічию з Трабзонспором, яка гарантувала данцям Лігу чемпіонів. У першому матчі Копенгаген обіграв турків, а в другому – сидів біля власних воріт і відбивався. Трабзонспор завдав втричі більше ударів, але відкрити рахунок у поєдинку так і не зумів. Корнеліус і Бакасетас не реалізували хороші моменти. Таким чином Копенгаген повертається в основну сітку Ліги чемпіонів після 6-річної перерви.

Загребське Динамо у виснажливому протистоянні виявилось сильнішим за Буде-Глімт. Програвши першу зустріч, хорвати дуже активно розпочали матч-відповідь. Вже на 4 хвилині Оршіч відкрив рахунок. Петковіч перед перервою красивим ударом через себе закріпив перевагу Динамо. Після відпочинку Буде-Глімт перехопив ініціативу та домінував. Гол Грьонбека відновив паритет за сумою двох матчів. Гра перейшла в овертайми, де більше сил залишилося у Загреба. Хорвати – в Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів, goodbye! Як мінімум 7 гравців Динамо близькі до прощання із клубом